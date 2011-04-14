У Табачника просят учебные заведения бороться с наркотиками - за свой счет

Министерство образования и науки, молодежи и спорта рекомендовало руководству учебных заведений установить камеры видеонаблюдения для усиления борьбы с распространением и употреблением психоактивных веществ.

Об этом говорится в письме МОН от 11 апреля к руководителям общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях всех уровней аккредитации и форм собственности. Текст письма обнародован на сайте министерства.

Минобразования отмечает, что обеспокоено информацией, которая поступает от правоохранительных органов относительно дальнейшего распространения наркомании среди молодежи.

“Эпидемия наркомании в Украине приобретает все больший размах: по данным экспертов, в настоящее время количество потребителей психоактивных веществ достигает свыше 500 тысяч лиц преимущественно молодого возраста”, - отмечается в письме ведомства.

Также в МОН обращают внимание, что по данным опроса пятая часть молодых людей знакома с влиянием наркотиков. Среди них наибольший процент составляют ученики общеобразовательных учебных заведений и студенты высших учебных заведений.

В министерстве считают. что основным направлением борьбы с наркоманией в учебных заведениях должна стать профилактика потребления наркотиков и широкомасштабная разъяснительная работа среди студентов о негативности данного явления.

“С целью предотвращения распространения наркотических средств в учебных заведениях и вблизи их расположения рекомендуем установить камеры наблюдения и средства оперативной связи с правоохранительными органами с целью задержания лиц, распространяющих наркотики и т. п. К этой работе активно привлекать родителей, органы студенческого самоуправления учебного заведения всех уровней и общественных организаций”, - говорится в письме министерства.

Кроме того, руководителям учебных заведений, их заместителям, проректору (помощникам руководителей) по воспитательной работе, деканам, их заместителям, классным руководителям и кураторам студенческих групп поручено усилить разъяснительную работу среди школьников и студентов о вреде потребления наркотических веществ, в своей работе обращать внимание на состояние здоровья, настроение студентов, знать их проблемы, проводить просветительскую работу. Также указывается на необходимость разработать методы предупреждения злоупотребления наркотиками среди школьников и студентов, обеспечить атмосферу здорового образа жизни в учебном заведении.