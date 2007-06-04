Кто хочет погибнуть в ДТП - имеете право

Сенат американского штата Нью-Гэмпшир, имеющего репутацию одного из самых либеральных в стране, отказался принять федеральный закон, обязывающий пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле, пишет газета "Нью-Йорк Таймс".

Демократическое большинство мотивировало свой вердикт тем, что принудительное использование ремня безопасности ущемляет права и свободы граждан, которые сами вольны определять, хотят они выжить в случае автокатастрофы либо нет.

По статистике, в прошлом году 77% всех летальных исходов в ДТП приходились в этом штате на тех, кто не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, федеральное правительство готово было выделить штату $3,7 миллиона в случае одобрения закона.

РИА "Новости"