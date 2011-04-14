Кабмин утвердил новые правила продажи товаров в рассрочку

Кабинет Министров утвердил новые правила продажи непродовольственных товаров физическим лицам в рассрочку.

Соответствующее постановление №383 от 30 марта размещено на Правительственном портале.

В соответствии с документом, продажа товаров в рассрочку осуществляется физическим лицам, которые имеют постоянный доход независимо от места жительства.

Перечень товаров, которые продаются в рассрочку, определяет субъект хозяйствования самостоятельно.

Продажа товаров в рассрочку осуществляется на основании договора купли-продажи, который заключается между субъектом хозяйствования и физическим лицом.

Договор заключается при условии предъявления покупателем паспорта и справки для приобретения товаров в рассрочку (дополнение), которая выдается по месту работы (учебы), а неработающим пенсионерам - органом, который назначил пенсию.

Справка для приобретения товаров в рассрочку выдается предприятием (учреждением, организацией) лицам, которые находятся в трудовых отношениях с этим предприятием (учреждением, организацией) или учатся в учебном заведении не менее трех месяцев и постоянно получают заработную плату (стипендию).

Справка не выдается физическим лицам, у которых содержание по исполнительным документам составляют 50% заработной платы (стипендии, пенсии).

Предприятия (учреждения, организации) могут выдавать физическим лицам лишь одну справку.

Следующая справка может быть выдана физическим лицам только при условии проведения расчета в полном объеме за товары, приобретенные в рассрочку по ранее полученной справке.

Во время продажи товаров в рассрочку с покупателей в пользу субъекта хозяйствования на сумму, которая соответствует цене товара, проданного в рассрочку, могут начисляться проценты, размер которых устанавливается договором.

В случае, когда лица, которые приобретают товары в рассрочку, осуществляют выплаты по исполнительным документам в размере меньше 50% их зарплаты (стипендии, пенсии), субъект хозяйствования во время продажи товаров в рассрочку определяет сумму рассрочки с таким расчетом, чтобы общая сумма ежемесячного содержания по исполнительным документам, а также на оплату товара, который продается в рассрочку, не превышала 50% соответствующей месячной зарплаты (стипендии, пенсии).

Право собственности на товары, переданные в распоряжение покупателя, переходит к нему после проведения конечного расчета.

Сумма рассрочки, которая предоставляется, не должна превышать размера трехмесячной заработной платы (стипендии, пенсии) покупателя в случае продажи товаров с рассрочкой платежа на шесть месяцев, шестимесячной - с рассрочкой платежа на двенадцать месяцев, двенадцатимесячной - с рассрочкой платежа на двадцать четыре месяца. Отмеченные ограничения не касаются случаев продажи транспортных средств.

В случае, когда стоимость товаров превышает предельную сумму рассрочки, во время получения товаров разница должна быть уплачена покупателем наличными или через банковские учреждения.

На товары, приобретенные в рассрочку, распространяются гарантийные сроки обслуживание (ремонта) или гарантийная замена, установленные для товаров, которые продаются в розничной торговой сети с расчетом без рассрочки.

Продажа товаров в рассрочку и внесение очередных платежей осуществляются по ценам, которые действуют на день продажи. Следующее изменение цен на товары, проданные в рассрочку, не влечет за собой перерасчета.

Субъект хозяйствования во время продажи в рассрочку от одного до пяти лет транспортных средств определяет сумму рассрочки в национальной денежной единице.

В случае приобретения товара ненадлежащего качества и требования покупателя разорвать договор расчеты с ним в случае повышения цены на товар проводятся исходя из его стоимости на время предъявления соответствующего требования, а в случае снижения цены - исходя из стоимости товара на время покупки.

Средства, уплаченные за товар, в том числе проценты за приобретение товара в рассрочку, возвращаются покупателю в день расторжения договора, или по договоренности сторон, но не позже чем в течение семи дней.

При замене товара ненадлежащего качества на товар аналогичной марки (модели, артикула, модификации) надлежащего качества, цена на который изменилась, перерасчет стоимости не проводится.

При замене товара ненадлежащего качества на товар другой марки (модели, артикула, модификации) надлежащего качества перерасчет стоимости товара с недостатками в случае повышения цены проводится исходя из его стоимости на время обмена, а в случае снижения цены - исходя из стоимости на время покупки.

Расчеты за проданные в рассрочку товары проводятся один раз в месяц в сроки, определенные договором.

За несвоевременное внесение очередных платежей за приобретенные в рассрочку товары с покупателей взимается процент в размере, который обусловлен договором.

Если покупатель не осуществил в установленный договором срок очередной платеж за проданный в рассрочку товар, продавец имеет право требовать возвращения проданного товара.