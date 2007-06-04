На кого в Украине рассчитывал Путин и почему разочаровался

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Верховной Рады Украины V созыва Леонид ГРАЧ считает, что критическое высказывание Президента России Владимира ПУТИНА в адрес дискредитировавших себя "ребят с Украины" касается в первую очередь Партии регионов и Социалистической партии Украины.

Об этом говорится в комментарии Л.ГРАЧА, переданном УНИАН.

"Разоблачительное, критическое высказывание Президента России в адрес дискредитировавших себя "украинских ребят" касается, несомненно, в первую очередь Партии регионов и СПУ», - считает Л.ГРАЧ.

«Что произошло после успешно завершенной, искусственно инспирированной операции опереточного противостояния под названием "а-ля досрочные выборы"? – отмечает лидер крымских коммунистов. - Произошел публичный отказ от демократических принципов. Решение по судьбоносному вопросу состоялось не с помощью конституционных процедур, а путем закулисной ночной договоренности за спиной общества. Произошли, фактически, слом правовой системы и тотальная дискредитация органов власти - института Президента, парламента, Кабинета Министров, Конституционного Суда, судов общей юрисдикции, прокуратуры, МВД, практически всех органов власти".

По мнению Л.ГРАЧА, в основе "антигосударственного переворота лежит заговор олигархических структур, которые находятся под контролем американцев", а кризис в Украине только начинает набирать "трагические обороты". "Он (кризис) вступил в новую более изощренную и более жесткую стадию. Доверие общества к государственно-политической системе подорвано окончательно, а власть предержащие фактически отказались от демократических процедур в рамках законодательного поля, заменив их закулисным сговором. По результатам антиконституционных досрочных выборов, которые, несомненно, намерены в обязательном порядке сфальсифицировать, к власти хотят привести конституционное большинство в парламенте - антироссийскую, проамериканскую коалицию", - считает лидер коммунистов Крыма.

"В.ПУТИН прав. Демократией на Украине не пахнет", - заявил Л.ГРАЧ. По его мнению, "русофобская пятая колонна" сотворит за американцев все, что нужно "для дальнейшего уничтожения нашей славянско-православной самоидентичности, восточно-славянской цивилизации, истории". "Предпосылки тому проявились сразу после выборов 2006 года, когда и В.ЯНУКОВИЧ, и тот же А.МОРОЗ фактически отреклись от предвыборных лозунгов, от борьбы за придание русскому языку статуса государственного, заговорили о европейских приоритетах и возможности вступления в НАТО", - сказал Л.ГРАЧ.

Как отмечает Л.ГРАЧ, КПУ является единственной силой, "которую нельзя обвинить в непоследовательности, в идейных шатаниях". "В свое время Компартия, поднявшись выше своих идеологических принципов ради того, чтобы остановить помаранчевое нашествие и реализовать три своих основных предвыборных лозунга (вступление в ЕЭП, невступление в НАТО, придание русскому языку статуса государственного) сознательно вошла в парламентскую коалицию. Но сегодня вынуждены с горечью констатировать: от прежнего единства в коалиции, созданной в первую очередь на основе геополитического фундамента, не осталось ничего и никого, кроме самих коммунистов с их неизменно твердой позицией", - заявил лидер крымских коммунистов. Поэтому, по его мнению, не удивительно, что "реакцией на слова В.ПУТИНА в Украине со стороны разных политических сил, как коалиционных, так и оппозиционных, стали не слова поддержки, а попытки оправдаться и перевести стрелки друг на друга".

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН в интервью западным СМИ, говоря о ситуации с демократией за пределами России, отметил: "Я про постсоветское пространство вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение Конституции, всех законов и так далее".