Возбуждены семь уголовных дел против налоговиков

По материалам отдела внутренней безопасности при ГНА в Донецкой области за январь-март текущего года относительно работников органов Государственной налоговой службы региона и по фактам совершения ими преступлений возбуждено семь уголовных дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации, возбуждены уголовные дела по основным направлениям деятельности налоговых органов: контрольно-проверочная работа (проверка субъектов хозяйственной деятельности) – 2 дела; администрирование и возмещение налога на добавленную стоимость – 3 дела; работа с налоговым долгом (применение налоговой закладной) – 2 уголовных дела.

В частности, говорится в сообщении, в конце марта прокуратурой одного из районов г. Донецка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины в отношении сотрудников государственной налоговой инспекции. Установлено, что этими налоговиками не проведена документальная не выездная (камеральная) проверка налоговой отчетности по НДС коммерческой структуры, не составлен акт об обнаруженном нарушении закона об НДС, что привело к нанесению материального вреда государственному бюджету в сумме более чем 650 тыс. грн (в результате неначисления налоговых обязательств по НДС).

По словам председателя ГНА в Донецкой области Игоря УСИКА, «руководство Государственной налоговой службы поставило перед подразделениями внутренней безопасности задания по усилению защиты налоговой системы от коррупции, выявлению и обезвреживанию незаконных схем минимизации налогов, которые иногда возникают при содействии работников органов государственной налоговой службы». «С такими сотрудниками мы будем без сожаления расставаться», – заявил И.УСИК.