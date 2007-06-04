Состояние Василия Цушко улучшается

Состояние здоровья министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО, который лечится в Германии после инфаркта, уже улучшилось. Об этом сообщил начальник Департамента по связям с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ, отметив, что разговаривал сегодня с министром по телефону.

В интервью телеканалу “Интер” К.СТОГНИЙ напомнил, что в субботу он связывался по телефону из В.ЦУШКО, и тот разговаривал очень вяло. "Врачи забрали у него трубку, и сообщили, что министру стало хуже", - отметил К.СТОГНИЙ.

Но сегодня министр чувствует себя лучше.

К.СТОГНИЙ также сообщил, что, по данным врачей, В.ЦУШКО еще неделю должен быть в реанимации, потом нужно время на реабилитацию – около месяца.