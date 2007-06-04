Полтавская милиция попробует восстановить свой имидж и репутацию

Коллегия Управления Министерства внутренних дел Украины в Полтавской области обратилась в Киевский районный суд Полтавы с иском о защите чести и деловой репутации, требуя публичного опровержения и извинений от главы Полтавской областной государственной администрации Валерия АСАДЧЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Коллегии УМВД в Полтавской области.

"29 мая 2007 года в помещении Полтавской областной государственной администрации во время проведения пресс-конференции председатель Полтавской ОГА В.АСАДЧЕВ, отвечая на вопрос журналистов относительно расследования нападения на и.о. главы Полтавской райгосадминистрации, негативно охарактеризовал деятельность органов внутренних дел и допустил ряд оскорбительных высказываний, которые унижают деловую репутацию милиции Полтавской области. В частности, из его уст прозвучал тезис о причастности работников милиции к разбойному нападению на Сергея АНТОНЮКА, осуществление нападения "под зонтиком милиции" и неадекватность действий милиции относительно раскрытия этого преступления. УМВД Украины в Полтавской области считает эти высказывания неправдивыми, безосновательными и такими, которые наносят урон имиджу и деловой репутации органов внутренних дел”, - заявляют стражи порядка.

“Учитывая имеющийся авторитет и государственную должность, которую занимает В.АСАДЧЕВ, считаем сделанные высказывания недопустимыми, такими, которые дискредитируют работников милиции, навязывают обществу области мысль о том, что стражи порядка не исполняют свои обязанности и даже совершают преступления», – сообщается в исковом заявлении.

В нем также отмечено, что Коллегия УМВД в Полтавской области требует признать информацию, распространенную губернатором на пресс-конференции 29 мая, о причастности милиции к разбойному нападению на С.АНТОНЮКА и неадекватность действий милиции при раскрытии этого преступления недостоверной. Милиционеры требуют обязать ответчика опровергнуть отмеченную информацию путем выступления на пресс-конференции перед журналистами и представителями УМВД Украины в Полтавской области и официально извиниться, а также взыскать с ответчика все понесенные судебные расходы.

Как сообщал УНИАН, 18 мая с. г. ночью был избит временно исполняющий обязанности главы Полтавской райгосадминистрации, депутат районного совета, председатель Полтавской районной организации Украинской народной партии С.АНТОНЮК. 44-летний С.АНТОНЮК был госпитализирован в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга.