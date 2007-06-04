Глава делегации Европарламента разобрался в причинах кризиса в Украине
...и доложил на заседании комиссии
|Адрин СЕВЕРИН
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.СЕВЕРИН заявил сегодня на заседании комитета по вопросам иностранных дел Европарламента, представляя отчет о результатах визита делегации в Киев 29-31 мая.
«Главная причина – это конституционная реформа, которая не завершена и которая должна быть улучшена для создания системы балансов и противовесов во власти», - сказал А.СЕВЕРИН.
Кроме того, по его словам, главными причинами кризиса можно также считать недостаточное отделение бизнеса от политики и значительную культурную разницу между Востоком и Западом Украины.
Председатель делегации Европарламента отметил, что социальная и политическая жизнь Украины характеризуется, в частности, тем, что большинство государственных институтов работают ненадлежащим образом или не пользуются достаточным доверием граждан.
«Работают только Кабинет Министров и Секретариат Президента, которые находятся в серьезном конфликте», - сказал А.СЕВЕРИН.
Он также отметил, что украинское общество уже устало от политических игр внутри государства.