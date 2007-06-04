Глава делегации Европарламента разобрался в причинах кризиса в Украине

Председатель делегации Европарламента ad-hoc в Украину Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) считает главной причиной политического кризиса в нашем государстве незавершенность конституционной реформы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.СЕВЕРИН заявил сегодня на заседании комитета по вопросам иностранных дел Европарламента, представляя отчет о результатах визита делегации в Киев 29-31 мая.

«Главная причина – это конституционная реформа, которая не завершена и которая должна быть улучшена для создания системы балансов и противовесов во власти», - сказал А.СЕВЕРИН.

Кроме того, по его словам, главными причинами кризиса можно также считать недостаточное отделение бизнеса от политики и значительную культурную разницу между Востоком и Западом Украины.

Председатель делегации Европарламента отметил, что социальная и политическая жизнь Украины характеризуется, в частности, тем, что большинство государственных институтов работают ненадлежащим образом или не пользуются достаточным доверием граждан.

«Работают только Кабинет Министров и Секретариат Президента, которые находятся в серьезном конфликте», - сказал А.СЕВЕРИН.

Он также отметил, что украинское общество уже устало от политических игр внутри государства.