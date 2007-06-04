Кабмин приостанавливает экспорт зерна и поощряет импорт

Кабинет министров поручил Министерствам экономики и аграрной политики срочно разработать и подать на рассмотрение Кабмина проект постановления о прекращении экспорта зерна до завершения формирования государственных и региональных запасов зерна и разработать и подать в трехдневный срок на рассмотрение Кабмина проект Закона Украины о введении нулевой ставки ввозной пошлины на основные виды зерна.

Соответствующие поручения содержатся в постановлении «О безотлагательных мерах по уменьшению негативного влияния засухи и обеспечения формирования ресурсов зерна урожая 2007 года» (№794) от 4 июня, размещенном на сайте правительства.

Этим же министерствам и Государственному комитету статистики поручено подать в недельный срок Кабинету Министров с учетом уточненного прогноза валового сбора зерна, согласованній прогнозный баланс спроса и предложений зерна на 2007/08 маркетинговый год, ежедекадно информировать Кабмин о возможных изменениях в отмеченном балансе и вносить соответствующие предложения, осуществлять ежедекадный мониторинг объема зерна, относительно которого заключаются биржевые внешнеэкономические контракты, и фактический объем экспорта-импорта зерна.