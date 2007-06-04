Ющенко советует Януковичу уделить больше внимание засухе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА на необходимость урегулирования ситуации в агропромышленном комплексе, которая сложилась в результате засухи.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме к премьер-министру Президент обратил внимание на возможность обострения ситуации, сложившейся на рынке зерна в стране из-за крайне неблагоприятных погодных условий.

В.ЮЩЕНКО считает необходимым, чтобы министерства агрополитики, финансов, экономики, по вопросам чрезвычайных ситуаций и облгосадминистрации безотлагательно приняли ряд мер в поддержку аграриев. В частности, речь идет об обеспечении помощи сельхозпроизводителям пострадавших регионов, закупке зерна в продовольственный резерв, определении объемов убытков в результате засухи, механизме финансовой поддержки, усилении мониторинга ценовой ситуации на потребительском рынке с целью недопущения безосновательного роста цен на продукты питания.

Пресс-служба Президента Украины напоминает, что в связи с вышеупомянутым В.ЮЩЕНКО завтра осуществит рабочую поездку в Николаевскую, Кировоградскую и Херсонскую области, где планирует осмотреть наиболее пострадавшие от засухи районы.

В завершение поездки в Херсонской области В.ЮЩЕНКО проведет совещание с руководителями сельхозпредприятий Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей для выработки общего решения по отмеченным вопросам. В совещании запланировано участие вице-премьер-министра Виктора СЛАУТЫ и министра агрополитики Юрия МЕЛЬНИКА. По итогам совещания Президентом будут даны поручения о ликвидации последствий засухи и решении финансовых и других проблем агропредприятий.

Как сообщал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА заявил, что по подсчетам правительства, от засухи в Украине пострадало 10 млн. га посевов зерновых.