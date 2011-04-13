В Киеве двое пьяных напали на инкассаторский автомобиль
16:25, 13 апреля 2011Общество
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Преградили дорогу и бросились...
В Киеве двое нетрезвых мужчин преградили путь движения инкассаторскому автомобилю, который принадлежит Сбербанку, и повредили его.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы охраны при МВД Украины, этот инцидент произошел сегодня в 11.15 на Харьковском шоссе.
По данным пресс-службы, путь автомобилю преградили двое нетрезвых мужчин. По просьбе инкассаторов освободить дорогу они не отреагировали должным образом, а наоборот, ринулись на автомобиль и разбили фары и стекла.
Инкассаторы вызвали милицию. Через несколько минут один из нападающих был задержан, другой разыскивается.
Согласно предварительным данным, этот поступок нетрезвые мужчины совершили из хулиганских побуждений.
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