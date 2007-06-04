Подозреваемых в убийстве директора “Озерки” пытают электрическим током?

Адвокаты трех задержанных в апреле текущего года по подозрению в убийстве директора днепропетровского рынка «Озерка» Владимира Воробьева и в расстреле джипа на обуховской трассе заявляют о применении в отношении их подзащитных незаконных методов ведения дознания и досудебного следствия.

Об этом адвокаты заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, адвокат задержанного 11 апреля в Запорожье Эдуарда ФУРМАНА Ровшанбек РОЗМЕТОВ сообщил, что к задержанным подозреваемым в совершении преступления со стороны работников правоохранительных органов применятся незаконные методы, а именно: пытки электрическим током, противогазом с перекрытием воздуха, наносят телесные повреждения. “Защитникам препятствуют в выполнении ими своих обязанностей по защите прав и представления интересов. Все эти методы и средства используются правоохранительными органами с целью получения признания в совершении преступления или получения информации относительно других лиц”, - сказал Р.РОЗМЕТОВ.

По словам адвоката, о применении в отношении его подзащитного незаконных методов со стороны стражей порядка он узнал из заявления Э.ФУРМАНА, которое смог получить 24 апреля во время единственного свидания за все время задержания подозреваемого.

Р.РОЗМЕТОВ также заметил, что после этой встречи ему сообщили, что вроде бы Э.ФУРМАН отказался от его услуг. Адвокат считает, что Э.ФУРМАН не мог самостоятельно пойти на такой шаг, поскольку его, как адвоката, наняла семья подзащитного, однако Э.ФУРМАН под давлением согласился на защитника, которого предлагает следствие. Р.РОЗМЕТОВ считает, что милиция делает все это, поскольку «им есть чего бояться и скрывать».

В свою очередь, присутствующие на пресс-конференции адвокаты задержанных по такому же обвинению Евгения ЕРЕМЕНКО и Максима ПУГАЧЕВА соответственно Сергей ТРОФИМОВ и Гидаят АЛИЕВ также заявили, что их не допускают к подзащитным в связи с вроде бы отказом от услуг. По словам адвокатов, можно только догадываться, какие «методы применяются к ЕРЕМЕНКО и ПУГАЧЕВУ, если, не видя нанятых семьей адвокатов, они отказываются от их услуг. В каком физическом и психологическом состоянии находятся арестованные, их родственникам уже 1,5 месяца неизвестно».

Кроме того, адвокаты отметили, что по этому поводу обратились к прокурору Киевской области Юрию ГАЙСИНСКОМУ, в Службу Секретариата Президента по вопросам обращений граждан и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. По словам адвокатов, от Секретариата главы государства и Омбудсмена они получили формальные отписки. В то же время они отметили, что будут добиваться доступа к своим подзащитным, используя все предоставленные им законом полномочия.

Как сообщал УНИАН, 26 мая заместитель министра внутренних дел Украины Николай КУПЯНСКИЙ сообщил, что правоохранителями арестованы 6 граждан, причастных к убийству бывшего директора Днепропетровского рынка "Озерка" Владимира Воробьева, российского бизнесмена Максима Курочкина и к расстрелу в автомобиле на обуховской трассе возле села Плюты трех человек из окружения М.Курочкина.

Справка УНИАН. Э.ФУРМАН, М.ПУГАЧЕВ и Е.ЕРЕМЕНКО родились в Луганской области. Являются воспитанниками детского спортивного интерната. Э.ФУРМАН и Е.ЕРЕМЕНКО окончили Днепропетровский институт физкультуры и спорта. Все женаты, имеют несовершеннолетних детей.