Суббота 16 июня объявлена рабочим днем

В конце июня нас ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием одиннадцатой годовщины принятия Основного Закона. Как разъяснили "Сегодня" в Министерстве юстиции, согласно распоряжению Кабинета министров, руководителям предприятий и организаций рекомендовано рабочий день с пятницы 29 июня перенести на субботу 16 июня. Поэтому выходным днем будет не только праздничный четверг, 28 июня, а и три следующих за ним дня - 29, 30 июня и 1 июля. Причем в те же выходные во всех городах Украины состоятся празднования Дня молодежи (его традиционно отмечают в последнюю субботу июня).

Как рассказали в одной из киевских туристических компаний, на эти выходные есть широкий выбор экскурсионных туров по Украине, а вот все экскурсии выходного дня в Европу уже разобрали. Кроме того, придется поторопиться и с покупкой билетов на поезда. В южном направлении билетов уже практически не осталось.