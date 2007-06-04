Ющенко готовит журналистам подарок

По случаю Дня журналиста 6 июня Секретариат Президента Украины объявляет День открытых дверей.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в этот день для представителей СМИ будет организована экскурсия по помещениям Государственных резиденций главы государства (Секретариат Президента, здание по ул. Лютеранская, 23, дом Городецкого), осмотр выставок (выставка подарков Президенту Украины, фотовыставка «Президент и СМИ»), а также встреча Президента Виктора ЮЩЕНКО с представителями СМИ (поздравительное слово главы государства, короткое общение с медиа).

Представители средств массовой информации приглашаются на 9.30 (ул. Банковская, 11, 3-й подъезд). Группы журналистов в сопровождении экскурсоводов осмотрят резиденции главы государства.

На 14.00 запланировано короткое общение В.ЮЩЕНКО с представителями СМИ.

Аккредитация будет длиться до 15.00 5 июня по телефонам: 255-63-18, 255-65-01 и 255-78-44.