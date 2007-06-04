Торги по продаже 1% акций «Укртелекома» снова отменили

Намеченные на завтра аукционные торги по продаже 1% акций «Укртелекома» отменены.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Причина отмены торгов – компании, подавшие заявки на эти торги, не предоставили гарантийные письма на обеспечение своего участие в них. «Иными словами они попросту не внесли залог», - отметили в пресс-службе.

В Фонде не уточнили, кто именно подавал заявки на торги, при этом сообщили, что всего были поданы заявки от двух компаний.

В пресс-службе также отметили, что в соответствии с положением о проведении биржевых торгов, 1%-й пакет «Укртелекома» будет выставлен на этой же бирже в следующий вторник, 12 июня.

Как сообщал УНИАН, стартовая цена выставленного на УФБ пакета составляла 215 млн. 351,8 тыс. грн. Стартовая цена 1 акции составляла 1,15 грн. (номинальная цена 1 акции - 0.25 грн. - УНИАН).

Назначенные ранее на 29 мая торги по продаже 1%-ного пакета акций ОАО "Укртелеком" на Украинской фондовой бирже не состоялись из-за отсутствия заявок.

По мнению аналитика Concorde Capital Александра ПАРАЩИЯ, возможными причинами слабой активности торговцев на аукционных торгах по продаже 1%-ного пакета акций ОАО «Укртелеком» могла стать высокая стартовая цена пакета, которая соответствует рыночной, а также неопределенность относительно дальнейшей судьбы самого предприятия, в частности его приватизации.

Справка УНИАН. Ранее Фонд госимущества обнародовал даты продажи трех из пяти планируемых к реализации 1%-ных пакетов акций «Укртелекома» - 22 мая, 8 и 21 июня этого года.

Однако Киевский хозяйственный суд запретил проведение торгов 22 мая на Украинской фондовой бирже (УФБ) и 8 июня на фондовой бирже ПФТС торгов по продаже 1%-ых пакетов акций ОАО «Укртелеком” в обеспечение иска предприятия “Дотрин-2002” Хмельницкого областного общества Всеукраинской организации инвалидов “Союз организации инвалидов Украины”.

24 мая Фонд госимущества объявил о новой дате продажи первого 1%-ого пакета акций ОАО “Укртелеком” - 29 мая этого года. Вероятно, объявляя новую дату проведения торгов по «Укртелекому», Фонд госимущества исходил из того, что на 29 мая не распространяется действие судебного запрета на проведение торгов.