Спикер МВД мог бы помочь Беркуту ремнем

Министр внутренних дел Василий Цушко запретил департаменту по связям с общественностью МВД его "пиарить".

Это следует из слов руководителя ДОС МВД Константина Стогния, высказанных в ходе веб-конференции на страницах "Газеты по-киевски".

На вопрос, в чем разница между экс-министром внутренних дел Юрием Луценко и действующим министром Цушко, Стогний ответил:

"...Я работаю на МВД, а не на отдельного министра. Просто один приказывал пиарить его лично, а другой - запретил мне это делать. И приказал заниматься только ведомством. Это совпадает с моей позицией".

Вместе с тем, Стогний заявил, что ему как руководителю департамента не диктуют "свыше", какую информацию сообщать.

"У меня сейчас абсолютная свобода в профессиональных действиях. И я этим очень дорожу. Единственным цензором является моя собственная совесть и те молодые ребята, которые днем и ночью за мизерные зарплаты выходят на охрану порядка", - отметил он.

"Я допускаю, что они вследствие недостаточной квалификации не совсем адекватно ведут себя в экстремальных условиях. Но это вина прежде всего их руководителей, а в принципе, всего государства", - добавил Стогний.

Вместе с тем, комментируя действия "Беркута" относительно фанатов во время матча "Динамо" - "Шахтер" на Республиканском стадионе в Киеве, он отметил "есть много примеров, когда милиция демонстрировала свое прекрасное лицо, но не всем выгодно на это обращать внимание".

На вопрос о том, говорил бы ли он о "психологической атаке" со стороны сотрудников "Беркута", если бы на месте одной из побитых после матча девушек была его дочь, Стогний ответил:

"Если бы моя дочь была на месте этой девушки, она дома получила бы хорошую порцию ремня".

Вместе с тем, заканчивая общение с читателями, Стогний отметил, что желает "откровенным наглецам", чтобы "проблема с синяками на стадионе была их самой большей проблемой в этой жизни".

Украинская правда