Шустер 8 июня в последний раз выйдет в эфир на ICTV

Ведущий одного из самых рейтинговых и популярных политических ток-шоу на отечественном ТВ - "Свобода слова" Савик ШУСТЕР 8 июня в последний раз выйдет в эфир на телеканале ICTV.

Как пишет газета «Сегодня», ведущий переходит на "Интер", а ICTV уже ищет ему замену.

На «Интере» он, предположительно, как и на ICTV, будет вести две программы: политическую и спортивную.

Сам С.ШУСТЕР ранее пояснял смену канала возможностью профессионального роста, финансовые вопросы для него в этом деле не столь принципиальны. В то же время, как сообщают СМИ, именно зарплата стала решающим фактором в смене канала, поскольку "Интер" предложил ему в два раза больше денег. По разным данным, он получал на ICTV 25-50 тыс. долл. в месяц. Правда, сам С.ШУСТЕР эту информацию опровергает.

Как сообщил газете гендиректор ICTV Александр БОГУЦКИЙ, уход С. ШУСТЕРА с канала не означает конец самой передачи. Канал в поисках нового лица ток-шоу рассматривает около десяти кандидатов. По словам А.БОГУЦКОГО, есть три концепции, по первой из них ведущим должна быть женщина около 45 лет, по другой - мужчина такого же возраста, по третьей - ведущий должен быть моложе. Гендиректор ICTV заверил "Сегодня", что никого из действующих ведущих других каналов ICTV перекупать не будет.

А.БОГУЦКИЙ отказался называть фамилии, в то же время, как пишет газета, близкий к Секретариату Президента политолог Вадим КАРАСЕВ намекнул, что, по его сведениям, наиболее серьезные на сегодняшний день кандидатуры - это мэтры российского ТВ Леонид ПАРФЕНОВ и Евгений КИСЕЛЕВ. А.БОГУЦКИЙ заверил, что поиски ведущего на выход передачи не повлияют. "Перерыва в "Свободе слова" не будет", - заявил он.

Сам С.ШУСТЕР пока отказался предоставить какие-либо подробности относительно своего перехода на другую работу: "После 8 числа, может, что-нибудь и скажу. А так мне говорить некорректно".