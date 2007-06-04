Прохладой осталось наслаждаться лишь один день

Завтра в Украине переменная облачность, преимущественно без осадков, только в южной части отдельные грозовые дожди, в Карпатах местами сильные дожди, в отдельных районах град. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей и в Закарпатье до 19°, на севере Левобережья и местами в восточных областях 7-9°; днем 23-28°. В Закарпатье кратковременные дожди, грозы; температура ночью 13-18°, днем 25-30° (в горах ночью 9-14°, днем 18-23°).

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 6 июня осадки ожидаются только в западных областях. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°, в восточных областях ночью 7-12°, днем 20-25°. В Закарпатье без осадков; температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

7 июня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в восточных и северных областях 7-12°; днем 23-28°. В Закарпатье температура ночью 12-17°, днем 7 июня до 31° (в горах ночью 7-12°, днем 12-17°).

8 июня днем местами (в восточных областях, Крыму и Приазовье повсюду) ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 8-14°, днем 22-28°, в восточных областях и на севере Левобережья 20-25°. В Закарпатье температура ночью 13-18°, днем 25-30° (в горах ночью 6-11°, днем 15-20°).

9 июня температурные показатели не изменятся, в восточных областях, Крыму и Приазовье дожди постепенно прекратятся.

В Киеве и области 5 июня переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°; по области ночью 10-15°, днем 23-28°

6 июня также облачно без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

7 июня ночью 7-12°; днем 23-28°.

8-9 июня ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.