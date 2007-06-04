Министры транспорта Украины и России дадут пресс-конференцию в Одессе

XXVI заседание Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ и презентация развития транспортно-дорожного комплекса Украины состоятся в г. Одесса 5 июня в 10-00 (гостиница «Одесса», ул. Приморская, 6). В 12.45 – пресс-конференция председателя исполкома КТН СНГ – министра транспорта Российской Федерации И.Левитина и министра транспорта и связи Украины М.Рудьковского. В 13.15 общение журналистов с участниками форума. Телефоны: 271-41-15, 8 (067) 506-89-05.