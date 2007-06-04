Наметился новый поворот в деле об убийстве Кушнарева

С Дмитрия Завального могут быть сняты обвинения в неосторожном убийстве народного депутата от Партии регионов Евгения Кушнарева. Об этом сообщил прокурор Харьковской области Василий Синчук, сообщает РБК со ссылкой на радио "Эра". По словам прокурора, обвинения будут сняты в случае, если будет доказано, что Д.Завальный не целился в Е.Кушнарева.

Как сообщалось, ранее харьковская прокуратура выдвинула обвинение подозреваемому в неосторожном убийстве Е.Кушнарева Дмитрию Завальному - 37-летнему помощнику депутата от Партии регионов Дмитрия Шенцева. По словам В.Синчука, суть дела очевидна: следствие предполагает, что смертельное ранение по неосторожности Е.Кушнареву нанес хозяин охотничьей дачи Д.Завальный. Сразу же после ЧП он попал в больницу с сердечным приступом , но дал показания следствию, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Однако, дело о гибели Е.Кушнарева до сих пор не передано в суд - свое заключение не дали специалисты - ряд сложных комплексных экспертиз все еще не закончен. В.Синчук отметил, что выводы об ответственности Д.Завального будут зависеть от результатов этих экспертиз. По словам прокурора, фатальный выстрел прозвучал не в машине, а, по меньшей мере, в 100 метрах от нее. Теперь эксперты должны определить, чьи другие четыре пули, гильзы от которых нашли на месте трагедии. В.Синчук также убежден, что вины врачей в смерти Е.Кушнарева нет.

Правоохранительными органами рассматривались сначала три версии гибели депутата - несчастный случай, убийство по неосторожности и преднамеренное убийство. Генеральная прокуратура Украины переквалифицировала дело о гибели народного депутата Е.Кушнарева на "убийство по неосторожности" – ч.1 ст.199 Уголовного кодекса.