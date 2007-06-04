Крокодил из шапито до сих пор скрывается от Шуфрича

В Мариуполе поиски крокодила, сбежавшего из цирка "Шапито" 31 мая, пока не принесли результата.

Как сообщил УНИАН инспектор центра пропаганды Главного облуправления МЧС Николай РАНГА, поиски крокодила не прекращались и будут продолжаться, "пока не найдут хоть останки".

"Будем искать, пока мы не убедимся, что окончательно можно остановить поиски крокодила, и нет опасности", - сказал Н.РАНГА.

Как сообщал УНИАН, 31 мая на побережье Азовского моря в Мариуполе артисты гастролировавшего цирка "Шапито" проводили рекламную акцию, во время которой демонстрировали отдыхающим нильского крокодила длиной 1 метр. После акции работники цирка обнаружили, что крокодил исчез. Они оповестили о случившемся работников МЧС, которые сразу же начали поиски.