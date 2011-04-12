Судью Киевского апелляционного админсуда поймали на горячем

В Киеве сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задержали во время получения второй части взятки в размере 4 тыс. дол. судью Киевского апелляционного административного суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оперативники установили, что судья требовал 10 тыс. дол. взятки за решение вопроса в удовлетворении апелляционной жалобы гражданина К. в административном деле об отмене решения Винницкого административного суда, которым была отменена государственная регистрация на земельный участок.

В преступной схеме судья использовал знакомого адвоката, через которого ранее была передана первая часть средств в размере 6 тыс. дол.

Во время задержания 11 апреля взяточник пытался убежать от стражей порядка на собственном автомобиле, нарушив правила дорожного движения и повредив несколько других автомобилей, отметили в СБУ.

Генеральной прокуратурой Украины в отношении судьи возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 27, ч.1 ст.369, ч.1 ст.364 УК Украины

Сейчас проводятся безотлагательные следственные действия.