Гриценко разжаловал четырех офицеров

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО за нарушение Устава внутренней службы ВС Украины и Дисциплинарного Устава лишил четых офицеров воинского звания.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, согласно соответствующим приказам министра обороны от 4 июня 2007 года «О привлечении к дисциплинарной ответственности», 4 офицеров, которые ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, превышали служебные полномочия, грубо нарушали требования воинских уставов Вооруженных Сил Украины, лишены воинских званий.

В частности, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Киевской области задержали военного комиссара Обуховского районного военного комиссариата Киевской области территориального управления «Север» подполковника Николая КАПИТОНЕНКО, который получил от гражданина Н. 1 тыс. 500 грн. за помощь в получении справки вместо военного билета.

Кроме того, майор Игорь САФРОНОВ, находясь в должности командира воинской части, злоупотребляя служебным положением, совершил хищение воинского имущества на общую сумму 5 тыс. 144 грн. Приговором военного местного суда Одесского гарнизона от 5 января 2007 года И.САФРОНОВ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 410 Уголовного кодекса Украины, и осужден к уплате штрафа в размере 3 тыс. 400 грн.

Также, во время прокурорской проверкой военной прокуратуры Донецкого гарнизона установлено, что 23 февраля 2006 года подполковник Олег ХАРЧУК, военный комиссар Дзержинского городского комиссариата Донецкой области, издал приказ о приеме на работу своей жены, а 30 октября 2006 года издал приказ об ее увольнении по сокращению штата. При этом гражданка М.ХАРЧУК в Дзержинском городском военном комиссариате Донецкой области никогда не работала. По пластиковой карточке на имя гражданки М.ХАРЧУК подполковник О.ХАРЧУК получал заработную плату и выходное пособие.

Кроме того, 30 мая 2007 года начальник связи воинской части капитан Руслан МЕРКУЛОВ, выражая свое недовольство по поводу ненадлежащего выполнения солдатом А.КОНОНЕНКО своих служебных обязанностей, нанес ему удар рукой в лицо, чем превысил служебные полномочия.

По фактам указанных преступлений возбуждены уголовные дела и ведется следствие.

Приказами министра обороны Украины за нарушение статей 11, 16, 49, 58, 59 Устава внутренней службы ВС Украины и статьи 4, 5 Дисциплинарного Устава четыре вышеупомянутых офицера лишены воинских званий.

Как сообщал УНИАН, 26 мая А.ГРИЦЕНКО лишил воинского звания 6-х военнослужащих, которые запятнали офицерскую честь.