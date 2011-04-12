На севере Италии в ДТП погибло трое украинцев

Этой ночью на севере Италии, в Ровелло Порро (провинция Комо) в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса погибли трое граждан Украины, сообщает веб-сайт “Украинцы в Италии”.

Согласно сообщению, четвертый гражданин Украины, который находился за рулем автомобиля, получил тяжелые травмы, и находится в критическом состоянии.

По сообщению дорожной полиции, 26-летний водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается результатами теста на содержание алкоголя в крови. В результате лобового столкновения легкового автомобиля с автобусом трое пассажиров автомобиля скончались на месте ДТП. Водитель автобуса получил незначительные травмы, и госпитализирован в больницу города Саронно вместе с тяжело раненным украинцем.

По предварительной информации дорожной полиции Комо, что расследует ДТП, двое погибших 1986 года рождения и один 1989 года рождения являются выходцами из Черновицкой области, как и травмированный водитель.

В данное время полиция устанавливает место проживания в Италии участников ДТП и разыскивает родственников погибших.

Генеральное консульство Украины в Милане поддерживает постоянный контакт с итальянскими правоохранителями и отслеживает ход расследования аварии.