В Киеве за взятку задержан один из руководителей региональной таможни

Сотрудники столичного Управления СБУ задержали во время получения взятки заместителя начальника одного из таможенных постов Киевской региональной таможни Гостаможслужбы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе УСБУ в Киеве, злоупотребляя своим служебным положением, высокопоставленное должностное лицо организовало схему систематического незаконного вымогания и получения средств от субъектов внешнеэкономической деятельности за несоздание искусственных препятствий в таможенном оформлении грузов, которые поступают в их адрес.

8 апреля сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время получения очередного денежного вознаграждения.

По материалам Управления СБУ в Киеве столичной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.