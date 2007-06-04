Сегодня в ООН Украина будет докладывать о соблюдении прав ребенка

Рассмотрение первого периодического доклада Украины о выполнении Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии состоится сегодня в Женеве (Швейцария) в ходе 45-й сессии Комитета ООН по правам ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, по словам министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, доклад включает в себя информацию о выполнении Украиной положений Факультативного протокола, в частности относительно защиты детей, которые стали жертвами преступлений, перечисленных в Факультативном протоколе, пресечении торговли детьми, детской проституции и детской порнографии в стране. Кроме того, Украина отчитается о наличии в национальном законодательстве норм о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Отдельная часть доклада посвящена развитию государством международного сотрудничества в этой сфере.

Министр юстиции отметил, что защита периодических докладов Украины о выполнении положений международных договоров в данной сфере, а также выполнение нашим государством международных обязательств в сфере защиты прав человека приобретает особо важное значение, учитывая недавно обретенное членство Украины в Совете ООН по правам человека.

Для защиты в ООН первого периодического доклада Украины в Женеву отбыли представители Минсемьи, Минюста, МВД, Минздрава, Минтруда и МИД.

***Верховная Рада Украины ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 3 апреля 2003 года.

Согласно с статье 12 Факультативного протокола каждое государство-участник на протяжении двух лет после вступления в силу Протокола для государства-участников подает Комитету по правам ребенка доклад, который содержит полную информацию о мерах, предпринятых с целью выполнения положений данного Протокола.

После представления полного доклада каждое государство-участник вносит в доклады, которые подаются им в Комитет по правам ребенка в соответствии со статьей 44 Конвенции, любую дополнительную информацию, касающуюся выполнения Протокола.