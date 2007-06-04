Борис Гребенщиков расскажет о планах ”Аквариума”. Пресс-конференция в Киеве

12-00 - Пресс-конференция патриарха российского рока Бориса Гребенщикова, лидера группы «Аквариум», которой в июле нынешнего года исполняется 35 лет. Тема: “Особенности юбилейного концерта в Киеве и последующие планы «Аквариума» и БГ” (украинское представительство РИА «Новости», ул. Станиславского, д.3, к.50) .Телефон: 279-56-35. Вход по редакционным удостоверениям.