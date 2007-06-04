На ”Гоптивке” задержали россиянина с золотом и серебром

На государственной границе в пункте пропуска «Гоптивка» пограничники и таможенники задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно провезти в Россию 1 кг 963 г золота и свыше 13 кг серебра.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Димитрий ГОРКОЛЬЦЕВ, россиянин, который находился в Украине по частным делам, пытался вывезти ценный металл на автомобиле Volrswagen – Passat.

Кольца, крестики, ладанки, подвески из драгоценных металлов в полиэтиленовых пакетах были обнаружены в заднем бампере автомобиля при помощи технических устройств.

Общая стоимость контрабанды составляет около 300 тыс. грн.

По данным пресс-службы, за 5 месяцев текущего года харьковские пограничники задержали контрабандных товаров и грузов на общую сумму свыше 8 млн. грн.