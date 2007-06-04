В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение

Из-за ожидаемой непогоды на сегодня, 4 июня, в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По данным МЧС, на всей территории полуострова ожидаются сильные дожди, местами ливни, гроза. Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 15-20 метров в секунду.

Крымские спасатели предупреждают: при порывах ветра нужно остерегаться находиться вблизи линий электропередач, ветхих строений и сухих деревьев.

"Во время грозы избегайте открытой местности и возвышенностей, не находитесь под отдельно стоящими деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций, - призывают в МЧС Крыма, - не купайтесь во время грозы".

Кроме того, во время грозы спасатели рекомендуют не использовать в помещениях электроприборы, не пользоваться телефонной связью.

"Особое внимание обратите на безопасность детей", - призывают в МЧС автономии.

При возникновении аварийной ситуации спасатели советуют сообщать в соответствующую службу.