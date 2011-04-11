СБУ настаивает на непричастности к исчезновению палестинца

Служба безопасности Украины еще раз настаивает на своей непричастности к исчезновению с территории Украины гражданина Палестины Дирара АБУСИСИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ со ссылкой на пресс-секретаря Марину ОСТАПЕНКО, спецслужба просит всех, владеющих любой информацией об исчезновении палестинца, дать показания в рамках проверки СБУ по этому делу. При этом М.ОСТАПЕНКО заявила, что такая просьба связана с появлением спекуляций о якобы причастности к этому инциденту сотрудников СБУ.

"Еще раз отмечаем, что любая провокация вредит поиску истины. Мы просим журналистов "Украинской правды" и Андрея МАКАРЕНКО предоставить исчерпывающую информацию для установления истины в этом инциденте", - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Справка УНИАН. Палестинский инженер Д.АБУСИСИ, который претендовал на получение гражданства Украины, исчез в ночь на 19 февраля, когда ехал на поезде из Харькова в Киев. Его жена-украинка Вероника АБУСИСИ обвинила в похищении мужа израильскую разведку "Моссад". Правоохранительные органы Украины настаивают на своей непричастности к исчезновению палестинца и затребовали объяснение у израильской стороны.

Между тем прокуратура Израиля 4 апреля уже предъявила официальные обвинения Д.АБУСИСИ, который находится в израильской тюрьме.

Сегодня интернет-издание "Украинская правда" сообщила, что сосед Д.АБУСИСИ по купе вагона №6 поезда, который ехал из Харькова в Киев 18 февраля, представитель Фонда Белля Андрей МАКАРЕНКО заявил, что он был свидетелем похищения палестинца с поезда. По его словам, во время инцидента на месте происшествия был сотрудник СБУ.