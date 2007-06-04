Из-за непогоды 43 населенных пункта сидят без света

Ночью 4 июня в результате сильных дождей, шквалистых порывов ветра и вследствие срабатывания автоматики защиты линий электропередач в шести областях Украины произошло обесточивание 43 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Киевской области обесточено 17 населенных пунктов, Львовской - 13 н.п., Николаевской - 6 н.п., Ивано-Франковской - 4 н.п., Ривненской - 2 н.п. и Черкасской - 1 н.п.

К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.