Генпрокуратура возобновит дела Кравченко, Щербаня и Станик?

Первый заместитель генпрокурора Виктор Шемчук заявляет, что резонансные дела, которые были закрыты безосновательно, будут возобновлены.

Об этом он сказал в воскресенье в интервью 5 каналу, отвечая на вопрос ведущего о делах о смерти экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, деле экс-губернатора Сумщины Владимира Щербаня и дело о взяточничестве относительно судьи КС Сюзанны Станик.

"Я изучу эти дела. Если они закрыты незаконно, они будут возобновлены", - уверил Шемчук.

На вопрос, не сможет ли ему в этом помешать генпрокурор Александр Медведько, Шемчук отметил: "Не важно, как фамилия генерального прокурора. Важно, как собраны эти доказательства, кто их собирал и насколько достаточно".

Также он выразил надежду на успешное сотрудничество с Медведько.

Украинская правда