Генпрокуратура возобновит дела Кравченко, Щербаня и Станик?
08:12, 04 июня 2007Общество
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Шемчуку не помешает даже Медведько
|Виктор ШЕМЧУК
Об этом он сказал в воскресенье в интервью 5 каналу, отвечая на вопрос ведущего о делах о смерти экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, деле экс-губернатора Сумщины Владимира Щербаня и дело о взяточничестве относительно судьи КС Сюзанны Станик.
"Я изучу эти дела. Если они закрыты незаконно, они будут возобновлены", - уверил Шемчук.
На вопрос, не сможет ли ему в этом помешать генпрокурор Александр Медведько, Шемчук отметил: "Не важно, как фамилия генерального прокурора. Важно, как собраны эти доказательства, кто их собирал и насколько достаточно".
Также он выразил надежду на успешное сотрудничество с Медведько.
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