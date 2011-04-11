Возле здания, где заседает Янукович - стычка свободовцев с милицией

Возле львовского Дворца железнодорожников, где под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проходит заседание регионального комитета по экономическим реформам, собралось несколько сотен представителей ВО «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, они держали партийную символику, плакаты и транспаранты с надписями: «Не допустимо продажу української землі іноземцям!», «Тютюнник краще Табачника!», «Геть репресії українських патріотів!» и скандировали: «Ганьба!» і «Бандерштат!».

Милиция перекрыла подходы к Дворцу железнодорожников, однако части участников акции протеста удалось прорваться. Они скандировали «Героям слава!» и «Смерть врагам!» и требовали прекратить «украиноедство» и политические преследования.

Работники правоохранительных органов задержали одного из «свободовцев» – депутата Самбирского районного совета Владимира КОВАЛЯ. Это спровоцировало столкновение между милицией и участниками акции.

После этого милиции удалось оттеснить участников акции протеста, которые пытаются вновь прорвать кордоны и встретить Президента В.ЯНУКОВИЧА после завершения заседания.

На данное время депутата Самбирского райсоветы В.КОВАЛЯ милиция отпустила.