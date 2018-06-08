На днях Европы милиция исповедовала европейские ценности (фоторепортаж)

Традиционные Дни Европы. Праздник, который придумали в Евросоюзе и который отмечает вся Европа. Отмечает и Украина, хотя политически в Европу ее еще не приняли. Имея лишь географическую связь, украинцы отмечают этот праздник уже не один год и не только в Киеве. Целиком естественно, что раньше подобные мероприятия собирали людей на Европейские площади столицы. Но теперь, видно площадь дискредитировала себя многочисленными политическими сборищами, и Европе хотелось от них дистанционироваться. Следовательно, традиционный евро городок и сцену поставили поближе к мэрии. Здесь как-то и уютнее было – здесь украинцы исповедовали вполне европейские ценности, по-европейски развлекались и вполне по-европейски отдыхали. А милиция вполне демократически (тоже по-европейски) задержала кучку то ли хулиганов, то ли антиевропейцев...

Текст и фото Дмитрия Стаховского