На днях Европы милиция исповедовала европейские ценности (фоторепортаж)
19:57, 02 июня 2007
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Дни Европы. Праздник, который придумали в Евросоюзе и который отмечает Украина... Здесь по-европейски развлекаются, по-европейски отдыхают и по-европейски безобразничают...
Традиционные Дни Европы. Праздник, который придумали в Евросоюзе и который отмечает вся Европа. Отмечает и Украина, хотя политически в Европу ее еще не приняли. Имея лишь географическую связь, украинцы отмечают этот праздник уже не один год и не только в Киеве. Целиком естественно, что раньше подобные мероприятия собирали людей на Европейские площади столицы. Но теперь, видно площадь дискредитировала себя многочисленными политическими сборищами, и Европе хотелось от них дистанционироваться. Следовательно, традиционный евро городок и сцену поставили поближе к мэрии. Здесь как-то и уютнее было – здесь украинцы исповедовали вполне европейские ценности, по-европейски развлекались и вполне по-европейски отдыхали. А милиция вполне демократически (тоже по-европейски) задержала кучку то ли хулиганов, то ли антиевропейцев...
Развлечений хватало на всех. И все – полностью отвечали евроценностям...
...и даже действия юнцов, которые закидывали яйцами витрины Макдональдса. Правда, они не допраздновали – их быстренько запроторили в єврозак
Вступление в ЕС для пожилых людей - наиболее противоречивый вопрос. Хотя у кого из них есть силы об этом спорить?
Этим занимались другие – политики и чиновники – на специальных дискуссионных клубах
Но больше всего, по-видимому, нравилось детворе. Вероятно, они и будут наиболее лояльными сторонниками Европы в Украине
На стендах, которые представляли страны Европы, привлекали внимание по-разному: и развлечениями, и подарками, и национальной кухней
Для молодежи европриманка была особой – приглашение на музыкальный фестиваль “Грин-фест”
А вот обычная жизнь украинца осталась как-то в стороне этого европейского праздника
На открытии “Дней” молодая “звезда” нынешнего правительства Арсений Яценюк поздравил украинцев коротко и выразительно: “Привет, европейцы!”. И заверил, что нынешняя молодежь обязательно будет жить в европейской стране.
Текст и фото Дмитрия Стаховского
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