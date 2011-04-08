В Донецке число детей, отравившихся с молочной кухни, достигло 60

Сегодня в течение дня в Донецке был зарегистрирован один новый случай заболевания острой кишечной инфекцией малолетнего ребенка, который потреблял продукцию детской молочной кухни, общее число заболевших со 2 по 8 апреля достигло 60 человек.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, из 60 заболевших детей, 21 - выявлены активно. Дети госпитализированы в детские инфекционные отделения Центральной городской клинической больницы №1 и горбольницы №21, где осуществляется их обследование и лечение в полном объеме.

Эпидемиологи отмечают, что с учетом выписанных по выздоровлению детей в стационарах больниц остаются 42 ребенка, у 22 детей заболевание протекает в легкой форме, а у 20 - средней тяжести, в целом прослеживается положительная динамика клинического состояния заболевших.

В облСЭС также сообщили, что этиологическими факторами заболевания детей является ротавирус и стафилококк, фактор передачи инфекции - сыр, изготовленный на детской молочной кухне с нарушением технологии приготовления, возможный источник возбудителя инфекции - работники детской молочной кухни.

В настоящее время проводятся ежедневные заседания областного оперативного штаба по локализации очага. Противоэпидемические мероприятия, лабораторные исследования продолжаются. По поручению главного государственного санитарного врача Украины Сергея РЫЖЕНКО и согласно решению областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии (протокол №1 от 4 апреля с.г.) осуществляются проверки соблюдения санитарного законодательства на детских молочных кухнях области.