Яценюк сказал киевлянам, что нам - в Европу

18:54, 02 июня 2007
Общество
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Министр открыл Дни Европы в Украине

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК официально открыл Дни Европы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая со сцены на Крещатике, министр сказал: «Обращусь к вам с такими вопросами : хотите ли вы, чтобы в Украине были профессиональное образование, профессиональная медицина? Хотите ли вы свободно передвигаться по территории Европы и хотите ли вы лучше жить? Если да, то тогда нам в Европу».

Министр заверил молодежь, собравшихся на Крещатике, что они обязательно будут в Европейском Союзе.

 

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