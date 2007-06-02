Яценюк сказал киевлянам, что нам - в Европу

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК официально открыл Дни Европы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая со сцены на Крещатике, министр сказал: «Обращусь к вам с такими вопросами : хотите ли вы, чтобы в Украине были профессиональное образование, профессиональная медицина? Хотите ли вы свободно передвигаться по территории Европы и хотите ли вы лучше жить? Если да, то тогда нам в Европу».

Министр заверил молодежь, собравшихся на Крещатике, что они обязательно будут в Европейском Союзе.