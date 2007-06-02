Кириленко надеется, что коалиция больше не будет упираться

Лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО надеется, что после решения блока «Наша Украина» о досрочном прекращении полномочий своих депутатов представители коалиции не будут сопротивляться досрочным парламентским выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО сообщил журналистам после завершения съезда.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что после вчерашних голосований в ВР и после сегодняшнего решения блока «Наша Украина» все граждане Украины понимают, что досрочные парламентские выборы неминуемы и они состоятся 30 сентября.

Как сообщал УНИАН, сегодня съезд блока «Наша Украина» досрочно прекратил полномочия народных депутатов фракции «Наша Украина».