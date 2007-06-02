В Киеве начался межпартийный съезд блока «Наша Украина»

В Киеве началось очередное заседание межпартийного съезда блока «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде зарегистрировались 343 делегата. Ожидается, что на съезде будет принято решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов фракции «Наша Украина».

Как сообщалось, съезд должен был начаться в 14 часов, однако его начало задержалось в связи с тем, что не все делегаты смогли своевременно прибыть к месту его проведения.