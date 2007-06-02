Кто из бютовцев отказался отдавать мандаты (фамилии)

Три народных депутата от фракции БЮТ отказались подтверждать свои заявления о выходе из фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам перед началом межпартийного съезда БЮТ сообщил народный депутат Олег ЛЯШКО.

В частности, по его словам, фактически свои заявления отозвали депутаты Николай ЗАМКОВЕНКО, Елена ВИТЕНКО и Сергей СИНЧЕНКО. Он также отметил, что с минуты на минуту должен начаться съезд БЮТ, а перед этим проходило заседание фракции.