Кириленко хочет после выборов опять менять закон о выборах

Лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что после завершения избирательной кампании принятый вчера закон о выборах народных депутатов необходимо изменить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил на совместном заседании фракций БЮТ и «Наша Украина» в Секретариате Президента.

По его мнению, закон должен претерпеть серьезные изменения. «Однако мы приняли решение, которое является главным для проведения внеочередных выборов на этом этапе. Мы проголосовали под давлением всех участников процесса», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что вчера были выделены средства на проведение досрочных выборов, а также был изменен состав ЦИК.

«Это решение дает основания думать, что те кризисные моменты, которые сопровождали процесс выполнения указа Президента о досрочных парламентских выборах со стороны коалиции, уже преодолены», - сказал В.КИРИЛЕНКО.