Ющенко согласился на упрощение визового режима с ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал согласие на подписание соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в субботу министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он также сказал, что соглашение будет подписано 18 июня в Люксембурге.