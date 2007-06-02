Ющенко согласился на упрощение визового режима с ЕС
12:57, 02 июня 2007Общество
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Об этом сообщил Яценюк
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал согласие на подписание соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в субботу министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК.
Он также сказал, что соглашение будет подписано 18 июня в Люксембурге.
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