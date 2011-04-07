Пенсионер расстрелял из револьвера двух мужчин

13:39, 07 апреля 2011
Общество
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В Кировоградской области работники Знаменского городского отдела милиции задержали 59-летнего местного жителя, который из-за обиды расстрелял из револьвера 44-летнего мужчину и его 18-летнего сына.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВС в области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что огнестрельные ранения мужчины получили во время поездки в Знаменский район. Родственники ехали на мотоцикле, однако в транспортном средстве закончилось топливо и они продолжили путь пешком. На одной из улиц населенного пункта к ним подошел местный житель и спросил, кто они и что здесь делают.

Мужчины ответили, что не собираются ни перед кем отчитываться, при этом один из них нанес крестьянину несколько ударов по лицу. Оскорбленный пенсионер вернулся через несколько минут и начал стрелять в обидчиков. Отец получил ранение брюшной полости, сын – плеча и ноги.

Установлено, что стартовый револьвер был переделан для стрельбы боевыми патронами. Кроме того, по месту жительства подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли свыше 70 патронов калибра 5,6 мм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений).

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