С подачи Азарова будущий урожай скупит на корню частная фирма?

Власть выдает дешевое топливо и удобрения только тем фермерам, которые соглашаются уже сейчас продать будущий урожай загадочной фирме, пишет журнал WEEKLY.UA.

Николай АЗАРОВ на заседании правительства сообщил, что фермеры получат бензин А-76 по 7,7 грн./л, тогда как на АЗС его цена переваливает за 9,1 грн./л. Стоимость дизтоплива премьер спрогнозировал на уровне 7,9 грн./л при рыночной цене 9,25 грн./л., а производители аммиачной селитры согласились отпускать ее по 2815 грн. за тонну при рыночной цене 3200–3500 грн./т. Как оказалось, рассчитывать на льготные удобрения и топливо фермеры могут лишь в том случае, если согласятся уже сейчас продать будущий урожай.

Правительство считает свое предложение выгодным: мол, фермер продает будущий урожай еще на этапе посевной, а взамен получает необходимые средства для проведения полевых работ. Затем, ближе к осени, аграрий сможет выкупить свой урожай у государства, перепродать его по более выгодной цене и получить прибыль.

Но сельхозпроизводители, опрошенные WEEKLY.UA., рассказали о массе подводных камней, которые таятся в такой схеме форвардных закупок. Во-первых, продав свое зерно сейчас, аграрии получат на руки лишь 50% его стоимости. 20% обещают выдать перед уборкой урожая и 30% — по факту сдачи зерна.

Во-вторых, чтобы иметь дело с государством, фермерам нужно застраховать свой урожай, а это тоже недешевое удовольствие.

Впервые за всю историю подобных отношений непосредственным исполнителем госпрограммы выступает не государственный Аграрный фонд, а посредник — компания «Хлебинвестбуд». Эту фирму окрестили на рынке «зерновым RosUkrEnergo», ее контролируют неизвестные инвесторы, а государство в ней - младший партнер.

Чиновники объясняют появление загадочной компании необходимостью: в июле прошлого года вступил в силу Закон «Об осуществлении государственных закупок», согласно которому государственные компании обязаны проводить все свои хозяйственные операции через процедуру тендера. А «Хлебинвестбуд», который фактически является частной структурой, якобы просто помогает правительству избежать длительных процедур.

Между тем представители оппозиции уверены, что за аграрным посредником стоят структуры, близкие к высокопоставленным чиновникам, и данная схема — еще один источник получения сверхприбылей.