Глава Нацбанка о валютных резервах, теневом бизнесе и учетной ставке

НБУ не исключает, что объем валютных резервов до конца 2011 г. может увеличиться до около 40 млрд. долл. – Арбузов

Киев. 6 апреля. УНИАН. Национальный банк Украины (НБУ) не исключает, что объем валютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл. (на конец марта т.г. они составляли 36,429 млрд. долл. - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Нацбанка Сергей АРБУЗОВ сегодня журналистам.

«Судя по платежному балансу, резервы будут расти. Будем надеяться, что расти они будут такими же темпами, - сказал С.АРБУЗОВ. - Я думаю, что до около 40 млрд. долл. мы должны нарастить, если ничего не произойдет непредусмотренного».

Кроме того, регулятор рассматривает расширение спектра валют, которые входят в структуру резервов.

«Мы с удовольствием бы расширили спектр валют, чтобы не зависеть от моновалюты, от монорисков», - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он не уточнил, какие конкретно валюты рассматривает НБУ, но, добавил, что расширение спектра валют в резервах НБУ возможно за счет валют, которые по классификации МВФ являются свободно конвертируемыми. «Рубль, к сожалению, мы не можем рассматривать в полной мере, как хотелось бы», - сказал С.АРБУЗОВ.

Глава НБУ также заверил, что на сегодня нет никаких угроз для углубленной девальвации или для углубленной ревальвации. Он уверен, что если правительством будут выполняться запланированные показатели, то и курс может быть на запланированном уровне (при расчете Госбюджета на 2011 год учитывался среднегодовой курс на уровне 7,95 грн. за 1 доллар США - УНИАН).

«Все будет происходить достаточно стабильно», - резюмировал С.АРБУЗОВ.

Среди прочего, председатель НБУ заявил, что регулятор обеспокоен приобретением в последнее время больших сумм в иностранной валюте небанковским сектором.

«Мы работаем над выпуском инструментов, которые могли бы собрать эту валюту, обслуживающую сегодня теневой бизнес, - сказал С.АРБУЗОВ. - Собрав и запустив ее в экономику, мы ожидаем, что в целом показатели экономики улучшатся».

По словам банкира, речь идет о таких инструментах, как облигации, в том числе, облигации государственных банков, «которые могли бы поднять пласт этих денег».

Председатель Нацбанка также сообщил, что в ближайшее время НБУ не планирует пересматривать уровень учетной ставки в сторону снижения. «Мы не планируем этого делать, потому что ставка должна быть позитивной к инфляции, а инфляция еще не дошла до того уровня, чтобы пересматривать”, - резюмировал С.АРБУЗОВ.