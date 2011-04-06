В донецкие больницы попали уже 44 ребенка в возрасте до 3-х лет

В Донецке число заболевшей острой кишечной инфекцией детей достигло 44.

Об этом сообщил сегодня в Донецке исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Украины Сергей РЫЖЕНКО.

По его словам, в настоящий момент со 2 по 6 апреля в больнице города Донецка (№1, 21) с диагнозом острой кишечной инфекции поступило 44 ребенка возрастом до 3-х лет.

С.РЫЖЕНКО отметил, что «уже сделаны лабораторные исследования, и у 15 детей и у сотрудницы молочной кухни подтверждена ротовирусная инфекция». «Мы сейчас проводим дополнительные лабораторные исследования и уже завтра мы сможем сказать и все окончательные результаты», - пообещал и.о. главного санитарного врача.

Он также сообщил, что на сегодняшний день «ситуация у больных стабильная», 23 ребенка находятся в состоянии средней тяжести, 21 – в легкой степени заболевания.

С.РЫЖЕНКО сказал, что, по предварительным данным, источником заражения детей стал сотрудник молочной кухни. «Могу сегодня сказать, основываясь на беседе с больными, что скорей всего это проблема молочной кухни. У одного из работников была выделена ротовирусная инфекция, и он мог стать человеком, который занес инфекцию на молочную кухню», - сказал С.РЫЖЕНКО.

С.РЫЖЕНКО констатировал, что всего в данной молочной кухне питание получают 458 детей, но заболели 44.