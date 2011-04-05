На «Азовстали» задержан вагон с радиоактивным металлоломом

В Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь» задержан вагон с радиоактивным металлоломом.

Об этом сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции Азовского моря.

Согласно сообщению, вагон с радиоактивным металлоломом, поставщиком которого является ООО «ИРАТ» г. Симферополь (АР Крым), был задержан и перемещен на запасной путь. В настоящее время работает созданная межведомственная комиссия для обследования вагона.

В сообщении отмечается, что прочность дозы гамма излучения на поверхности вагона достигает 300-350 микрорентген в час при максимально допустимой норме в 30 микрорентген в час.