Работница школы-интерната сняла с детских счетов свыше 100 тысяч

В Житомирской области работница школы-интерната незаконно сняла свыше 100 тысяч гривен с детских счетов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН работник пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна ГОША, “с октября 2009 по март 2010 года работница Новоград-Волынской общеобразовательной школы-интерната работала юристом и имела право доступа к официальным документам, однако путем обмана и подлога документов она неоднократно снимала со счетов воспитанников интерната их собственные средства”.

По словам прокурора отдела поддержки государственного обвинения в суде прокуратуры области Дениса СТЕМКОВСКОГО, в общей сложности под грабеж «юристки попал 21 ребенок, это были дети-сироты и дети, лишенные родительской заботы». Всего с детских счетов снято почти 109 тысяч гривен.

Приговором Новоград-Волынского горрайонного суда работница школы-интерната признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 ст.191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением), частью 3 и 4 ст.358 (подлог документов и использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил женщине наказание в виде четырех лет заключения с лишением права занимать должности, связанные с хранением товарно-материальных ценностей на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 3 года.