Мужчина застрелил соседа за порубленный на дрова забор

В Краматорске Донецкой области мужчина застрелил соседа за то, что тот порубил на дрова часть их общего забора.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, в Краматорский горотдел милиции поступил звонок о том, что во дворе дома по ул. Белгородская с огнестрельным ранением находится тело 44-летнего мужчины. В результате оперативных мероприятий сотрудники милиции задержали 53-летнего подозреваемого, жителя Краматорска. Выяснилось, что между соседями, имевшими неприязненные отношения, произошла ссора из-за того, что потерпевший поломал на дрова часть общего забора. Не сдержав гнева, 53-летний мужчина выстрелил в соседа из неустановленного охотничьего ружья через разделяющий домовладения забор. В результате мужчина скончался на месте.

По данному факту проводится расследование, мера пресечения подозреваемому избирается.