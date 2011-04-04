«Гринпис» нашла в Украине радиоактивные продукты

Международная природоохранная организация "Гринпис" говорит, что молоко, грибы, ягоды, свекла, картофель и еще ряд продуктов питания в некоторых районах Украины все еще загрязнены радиоактивными веществами из Чернобыля.

Об этом идет речь в исследовании, опубликованном природоохранниками накануне международной конференции, которая пройдет в Украине 19 апреля и будет посвящена ситуации на Чернобыльской атомной электростанции.

"Гринпис" провел исследование в трех частях Украины, расположенных за пределами зоны отчуждения, изучая содержание радионуклида цезий-137 в продуктах питания.

Во многих случаях содержание вещества в пище превышало допустимую для людей норму.

Как отмечает научный работник "Гринпис" Ирина Лабунская, цезий-137 представляют долгосрочную угрозу для здоровья человека, особенно для тех, кто ежедневно потребляет пищу, которая содержит этот радионуклид.

В своем отчете "Гринпис" также раскритиковал правительство Украины за отказ от регулярного мониторинга продуктов на содержание радиоактивных веществ с ЧАЭС 2 года тому назад.

"Это было абсолютно преждевременно прекратить эту мониторинговую программу, ведь мы все еще должны знать ситуацию, чтоб помогать людям справляться со всеми этими проблемами", - сказала Ирина Лабунская.

В документе, опубликованном организацией, также призывают к тщательной проверке сельскохозяйственных угодий на загрязнение радионуклидами.

ВВС