Лукаш объяснила, почему Янукович ветировал изменения в Семейный кодекс

Отсутствие в Законе Украины «О внесении изменения в статью 143 Семейного кодекса Украины относительно обязанности отца забрать ребенка из роддома» нормы об установленном отцовстве может повлечь риски злоупотребления вводимым механизмом необходимости забирать детей из роддомов, других заведений здравоохранения неизвестными людьми с целью торговли детьми.

Это подчеркнула первый заместитель главы Администрации Президента Украины – представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Елена ЛУКАШ, комментируя применение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ права вето к отмеченному закону.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О внесении изменения в статью 143 Семейного кодекса Украины об обязанности отца забирать ребенка из роддома». Этот закон Верховная Рада Украины приняла 15 марта 2011 года. В нем устанавливается обязанность отца, который не находится в браке с матерью ребенка, забрать ребенка для содержания и воспитания из роддома или из другого заведения здравоохранения, если этого не сделала мать.

“Полностью поддерживая наличие такой обязанности отца, глава государства в то же время считает, что это положение нуждается в четкой детализации в вопросе, каким образом должно быть установлено отцовство для ребенка, родители которого не находятся в браке”, - отметила Е.ЛУКАШ.

По ее словам, “отсутствие в положении такой нормы может повлечь риски злоупотребления вводимым механизмом необходимости забирать детей из роддомов, других заведений здравоохранения неизвестными людьми с целью торговли детьми”.

“Президент считает необходимым определить в Законе, что для того, чтобы забрать ребенка из роддома или из другого заведения здравоохранения отцом его отцовство в отношении ребенка должно быть определено в свидетельстве о рождении ребенка или признано решением суда”, - отметила Е.ЛУКАШ.

В то же время, по ее словам, глава государства считает, что в Законе нуждаются в решении и вопросы предоставления добросовестному отцу соответствующих гарантий, которые бы сделали возможным выполнение им вводимой обязанности, что, к сожалению, не было сделано Верховной Радой.

“Ведь невыполнение отцом обязанности, о которой идет речь, может обусловливаться и уважительными причинами. Такими, например, как длительная болезнь отца, несообщение отцу матерью ребенка о факте рождения ребенка или о заведении здравоохранения, в котором находится ребенок”, - отметила Е.ЛУКАШ и добавила: “В этом случае добросовестный отец в случае, если он не забирает ребенка из роддома или из другого заведения здравоохранения, пострадает – согласно действующему закону через шесть месяцев он будет лишен родительских прав”.

«Это вряд ли справедливо в отношении добросовестного отца и не будет отвечать интересам ребенка», – заметила Е.ЛУКАШ.

При таких обстоятельствах, подчеркнула она, приведенное противоречит конституционному принципу обеспечения государством охраны семьи, детства, отцовства.

«С целью обеспечения защиты прав и интересов ребенка, которого мать не забрала из роддома или из другого заведения здравоохранения, а также отца такого ребенка, Президент считает целесообразным определить в Законе механизм сообщения отцу о том, что у него возникла обязанность забрать ребенка из роддома или из другого заведения здравоохранения», – отметила Е.ЛУКАШ.

Как отметила первый заместитель главы Администрации Президента, глава государства убежден, что Верховная Рада прислушивается к его предложениям по этому Закону.

Так, Глава государства предлагает:

1) статью 1 Закона, который поступил на подпись, изложить в такой редакции: «1. Часть вторую статьи 143 Семейного кодекса Украины (Сведения Верховной Рады Украины, в 2002 г., № 21 - 22, ст. 135) дополнить абзацем вторым такого содержания:

«Отец, который не находится в браке с матерью ребенка, отцовство которого определено в свидетельстве о рождении ребенка или признано по решению суда, обязан по сообщению службы по делам детей, которое осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, забрать ребенка для содержания и воспитания из роддома или из другого заведения здравоохранения, если этого не сделала мать ребенка. В случае, если отец не находится в браке, он приобретает статус одинокого отца»;

2) дополнить Закон положением о поручении Кабинету Министров Украины определить порядок сообщения отцу, не состоящему в браке с матерью ребенка, об обязанности забрать ребенка из роддома или из другого заведения здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «О внесении изменений в статью 143 Семейного кодекса относительно обязанности отца забрать ребенка из роддома».